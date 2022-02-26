В Челябинской области стартовала зимняя спартакиада

В финальных этапах «Уральской метелицы» участвуют представители 22 муниципалитетов.
Состоялась торжественная церемония открытия XIX областной зимней спартакиады «Уральская метелица». Ее провел председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. В этот раз соревнования проходят в Еткульском районе.
За три дня будут разыграны комплекты наград в четырех видах спорта: хоккей с шайбой, мини футбол мужской, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки среди руководителей муниципальных районов. В финальных этапах спартакиады соревнуются представители 22 районов региона.
Александр Лазарев отметил, что с каждым годом количество спортсменов-участников «Уральской метелицы» растет. Он также добавил, что региональные власти делают многое для развития спортивной инфраструктуры в Челябинской области. «Это способствует повышению доступности физической культуры и привлекает к здоровому образу жизни все больше южноуральцев», - особо подчеркнул Александр Лазарев. Кроме этого он напомнил, что в январе этого года стартовала программа «Земский тренер».