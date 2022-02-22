Где в России официально можно делать ставки на футбол?

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22 февраля 2022, 17:07

Букмекерский рынок достаточно богат и разнообразен. Здесь можно найти большое количество как официальных российских операторов, так и компаний, не имеющих лицензии в РФ.



В нашем материале мы остановимся только на официальных букмекерских компаниях в России и попытаемся выяснить, какие же конторы предлагают наилучшие условия для того, чтобы «зарядить» ставку на футбольный матч.



Официальные букмекеры – это организации, получившие от ФНС разрешение на прием ставок, а также выполнившие все условия, предъявляемые российским государством в соответствие с законом. Такие компании платят налоги, имеют банковскую гарантию, уплачивают целевые отчисления на поддержку российского спорта и работают через Единый центр учета переводов интерактивных ставок (Единый ЦУПИС).



Букмекеры, не имеющие российской лицензии, называются офшорными. Фактически на территории нашей страны они находятся за рамками закона, что затрудняет взаимодействие с ними игроков в случае возникновения каких-либо спорных или конфликтных ситуаций, так как привлечь нелегального беттинг-оператора к ответственности практически невозможно. Государство, в свою очередь, пытается бороться с такими компаниями: блокирует их интернет-ресурсы, штрафует банки, которые проводят транзакции между игроками и офшорными букмекерами.

6 лучших букмекеров с лицензией РФ для ставок на футбол.

1xСтавка

Один из самых популярных букмекеров России. Это абсолютно неслучайно, т.к. компания обладает рядом преимуществ, выгодно отличающих ее от конкурентов. Среди общепризнанных достоинств БК 1хСтавка можно выделить:

широкую роспись на футбол (более 300 рынков на топ-события);

уникальные рынки: гонка до гола, точная разница голов и т.д.;

наличие функций конструктора и автопродажи ставки;

высокое качество футбольных трансляций;

бонусы игрокам и акции.

Winline

Компания Winline традиционно находится среди лидеров российского легального беттинг-рынка и имеет среди игроков репутацию надежного букмекера. В качестве плюсов данной конторы стоит отметить:

быстрый прием ставок в Live (до 3 сек.);

широкую линию для ставок на футбол в live-режиме;

бездепозитный бонус новым игрокам (2000 руб.);

регулярная акция “Игра на 50 миллионов”;

интуитивно понятный и простой интерфейс.

Parimatch

Известная компания с яркой маркетинговой стратегией. Parimatch хороша не только выдающимися партнерствами, для игроков данный оператор выгоден:

одной из лучших на рынке росписью на украинский футбол;

крупными суммами выплат по ставке (до 34 млн р.);

персональными коэффициентами для Vip-клиентов;

наличием режима “Быстрых ставок”;

быстрыми выплатами выигрышей.

Также в Париматч есть раздел с экспрессами, на которые чаще всего ставят другие игроки букмекерской конторы. Можно заглянуть и повторить понравившийся вариант.

БК Леон

Беттинг-оператор Леон достаточно узнаваем и имеет хорошие отзывы от российских любителей ставок. Данный букмекер безусловно достоин выбора игроков по следующим причинам:

высокие коэффициенты на футбол в прематче;

высокие лимиты на биг-маркетах;

положительные отзывы игроков о букмекере;

богатая бонусная программа.

БК Фонбет

Букмекерская компания, которая не нуждается в представлении. Более 7 млн пользователей посещают сайт Fonbet ежемесячно (данные Similarweb). Букмекер регулярно бьет рекорд и занимает лидирующее место среди букмекеров РФ по посещаемости игроков. Почему игроки выбирают Фонбет:

качественное мобильное приложение (4 балла из 5 в App Store);

есть страховка экспрессов;

выгодный бонус новым игрокам по промокоду Фонбет;

есть VIP-программа, по которой можно получать кэшбэк до 15% рублями, а не бонусами;

есть раздел со статистикой на популярные лиги;

компания регулярно занимается благотворительностью;

есть самоисключение для игроков;

широкая линия в Live.

БК Олимп

Букмекер представлен на российском рынке уже 10 лет и за это время успел себя зарекомендовать как оператор с предсказуемым отношением и хорошими предложениями для своих клиентов. Среди безусловных достоинств БК Олимп:

продуманный сайт с крутым дизайном;

наличие функции Cash-out (выкуп ставки);

оперативная работа службы поддержки;

возможность получения профессиональных прогнозов на сайте и в рассылке.

Надеемся, что данный топ-6 букмекерских контор помог Вам определиться с выбором, где лучше делать ставки на футбол.