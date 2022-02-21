Среди студентов Южного Урала выявили лучших баскетболистов

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21 февраля 2022, 14:30 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена Федерацией баскетбола Челябинской области

Стали известны итоги сезона 2021/2022 дивизиона «Танкоград» Чемпионата АСБ.

В минувшие выходные сильнейшие команды Челябинской области приняли участие в финальных матчах дивизиона «Танкоград» в рамках Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Игры состоялись в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова.

Среди мужчин первое место заняли представители МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск). Серебро досталось Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ), а бронза — Уральскому государственному университету физической культуры (УралГУФК).

Среди женских команд лучшей стали также студенты МГТУ им. Г. И. Носова. На втором месте пьедестала расположилась команда ЮУрГУ, на третьем — УралГУФК.

Добавим, что по итогам турнира были определены лучшие защитники, форварды и самые ценные игроки.