Среди студентов Южного Урала выявили лучших баскетболистов

Стали известны итоги сезона 2021/2022 дивизиона «Танкоград» Чемпионата АСБ.
В минувшие выходные сильнейшие команды Челябинской области приняли участие в финальных матчах дивизиона «Танкоград» в рамках Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Игры состоялись в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова.
Среди мужчин первое место заняли представители МГТУ им. Г. И. Носова (Магнитогорск). Серебро досталось Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ), а бронза — Уральскому государственному университету физической культуры (УралГУФК).
Среди женских команд лучшей стали также студенты МГТУ им. Г. И. Носова. На втором месте пьедестала расположилась команда ЮУрГУ, на третьем — УралГУФК.
Добавим, что по итогам турнира были определены лучшие защитники, форварды и самые ценные игроки.