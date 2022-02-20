Губерниев призвал хоккеиста Слепышева проявлять себя в игре, а не в соцсетях

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20 февраля 2022, 19:18 Источник: Спорт-Экспресс

Антон Слепышев, фото: Хоккей России, Олимпиада, vk.com

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова форварда из сборной России по хоккею Антона Слепышева в адрес российских СМИ. Российские хоккеисты в финальном матче Олимпиады в Пекине проиграли сборной Финляндии и заняли второе место.

Завоевав серебро, нападающий сборной России Антон Слепышев обратился к болельщикам и журналистам. Он опубликовал пост в Инстаграм с благодарностью болельщикам: "Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!". И добавил: "Все хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!"

В ответ на пост хоккеиста Губерниев сказал, что "разговаривать у себя в соцсетях замечательно, но он сегодня ждал совершенно другой игры от Слепышева. "Но я так и не долежался этого чуда. Он, видимо, оставил все свои силы для постов в интернете. На хоккейной площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме!" — цитирует комментатора "Спорт-Экспресс".