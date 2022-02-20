Российские хоккеисты завоевали «серебро» Олимпиады в Пекине

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20 февраля 2022, 09:46

хоккеист, pixabay.com

Сборные России и Финляндии по хоккею сыграли в финале Олимпиады в Пекине. Встреча двух команд завершилась в воскресенье со счетом 2:1 в пользу финнов, россияне завоевали серебряную медаль.

В первом периоде счет открыл Михаил Григоренко. На 23-й минуте матча во втором периоде российская команда пропустили гол – шайбу забил Покка.

Еще один гол сборная России пропустила в начале третьего периода. На 54-й минуте игры произошло удаление, вследствие чего российская сборная была вынуждена играть в меньшинстве.

Отметим, что последний раз Россия побеждала сборную Финляндии на Олимпийских играх в полуфинале 1998 года.