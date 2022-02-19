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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

, 17:05

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине
фото: vk.com/olympic_russia

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Российская пара совсем немного проиграла фигуристам из Китая. Олимпийские чемпионы - Вэньцзин Суй и Хань Цун. Пара из Китая опередила нашу пару на 0,63 сотых. Результат Тарасовой и Морозова - 239,25.

Бронзу завоевали наши Александр Галямов и Анастасия Мишина. Прекрасно выступил и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они стали четвертыми.

Тренер Максим Траньков очень переживал за своих подопечных Женю Тарасову и Владимра Морозова.
После объявления результата он заплакал.

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