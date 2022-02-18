Александр Жулин обратился к главе МОК Томасу Баху после его слов про окружение Камилы Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. На его слова отреагировал российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
«Уважаемый господин президент. Мне очень удивительна ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой.
Вы пишете, что вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений.
Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не вам учить выдающегося тренера манерам», – написал Александр Жулин в Инстаграме.
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