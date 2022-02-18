Глава МОК: язык тела Валиевой говорил о невероятном ментальном стрессе во время выступления на Олимпиаде

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18 февраля 2022, 07:52 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясён выступлением российский фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка заняла четвертое место в личном турнире.

Бах рассказал, что был встревожен и потрясен, когда увидел по телевидению выступление Камилы Валиевой. По его словам, спортсменка столкнулась с сильным давлением.

«Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет. И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс»,- поделился глава МОК.

Он не исключает, что фигуристка хотела покинуть площадку и забыть эту историю, но закончила выступление.

Напомним, что Валиева дважды упала во время исполнения произвольной программы. Ее не самое лучшее катание связывают с подавленным моральным состоянием в связи с допинг-скандалом.