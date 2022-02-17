Владимир Путин поздравил Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

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17 февраля 2022, 23:09

Анна Щербакова, фото: vk.com/olympic_russia

Президент РФ Владимир Путин поздравил Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине. Две воспитанницы тренера Этери Тутберидзе завоевали медали. Анна Щербакова принесла пятое золото в копилку команды России. Александра Трусова завоевала серебро, исполнив пять четверных прыжков.

«Уважаемая Анна Станиславовна! Поздравляю Вас с победой. Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», - говорится в поздравлении российского президента Владимира Путина.

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