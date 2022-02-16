Стали известны даты матчей Евролиги с участием южноуральских ватерполисток

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16 февраля 2022, 14:27 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена ВК «Динамо-Уралочка»

Четвертьфинальные игры пройдут в конце февраля.

Европейская Федерация водных видов спорт (LEN) окончательно утвердила даты и места проведения матчей «плей-офф» женской Евролиги. Команда из Златоуста (Челябинская область) «Динамо-Уралочка» сыграет с итальянками из «Плебисцито Падуя» 20 февраля в Падуе, а 26 числа примет соперниц на своей домашней арене.

Победитель по итогам двух встреч выйдет в Финал четырех Кубка Европейских чемпионов. Проигравшая сборная перейдет в турнир рангом ниже — «ЛЕН-трофи».

Напомним, что «Динамо-Уралочка» и «Плебисцито Падуя» должны были сыграть еще 5 февраля в Италии. Однако планы сорвались из-за жестких ограничений, связанных с COVID-протоколом. Командам предлагалось встретиться на нейтральной территории — в подмосковной Рузе 18 и 19 февраля. Но и этот вариант вызвал ряд претензий с итальянской стороны.

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