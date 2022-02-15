Японская фигуристка Каори Сакамото считает справедливым допуск Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде

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15 февраля 2022, 22:19 Источник: ТАСС

Каори Сакамото, Enrico Calderoni/globallook.com

Соперница российских фигуристок японская спортсменка Каори Сакамото высказала мнение, что Камилу Валиеву справедливо допустили к участию в личном турнире. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной итогам короткой программы.

Во вторник фигуристки откатали на Олимпиаде короткую программу. Два первых места заняли российские спортсменки Камила Валиева и Анна Щербакова. Сакамото показала третий результат, обойдя россиянку Александру Трусову почти на 5 баллов.

«Должны ли были Валиеву допустить до личных соревнований? Да. Что касается допинга, то очень много об этом говорят. Я знаю, что сейчас происходит, я не знаю, насчет того, какие подробности», - сказала японская фигуристка.

На вопрос о том, справедливы ли вообще эти соревнования, Сакамото ответила: «Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Хочу сосредоточиться на своих выступлениях».

После того как Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, по определению Спортивного арбитражного суда допустили к личным соревнованиям, мнения относительно этого решения разделились. Многие иностранные спортсмены, спортивные чиновники и журналисты возмущены им. Так, во вторник после того как Валиева выступила с короткой программой, американские зрители не стали аплодировать спортсменке.

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля, начало - в 13:00 московского времени.