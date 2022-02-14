«Я хотел всё бросить. Но отец не дал»: как Большунов стал самым известным лыжником России

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14 февраля 2022, 22:47 Екатерина Лукьянникова

Фото: REUTERS

Александр Большунов — один из титулованных спортсменов России, лыжник-универсал, участвующий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, но для полноты картины ему не хватало побед на Олимпиаде. 6 февраля 2022 года мечта лыжника превратилась в реальность: несмотря на падение в начале гонки, Александр быстро поднялся, возглавил пелотон и убежал к своему первому олимпийскому золоту! Большунов стал первым в истории страны, кому удалось завоевать личное золото на Олимпиаде, на чемпионате мира и выиграть общий зачёт Кубка мира.



Детство и юность чемпиона.

Александр Александрович Большунов родился 31 декабря 1996 года в селе Подывотье, неподалеку от границы с Украиной. Казалось бы, какие могут быть перспективы у парня там, где толком ничего нет, но отец будущего чемпиона Александр Иванович так не считал. Именно отец стал «первым тренером» для своего сына и вырастил из него того, кем сейчас восхищается весь мир. Александр Большунов хорошо учился в школе, однако сделал выбор в пользу спорта. Мама спортсмена сначала была против решения сына, но в итоге со временем смирилась. Отец видел рвение сына, поэтому делал все для того, чтобы Большунов мог заниматься лыжными гонками. Александр Иванович своими руками проложил первую трассу для тренировок, а сейчас до сих пор заготавливает снег, чтобы в межсезонье сын мог заниматься не только на лыжероллерах. Когда Саша подрос, его отдали в детско-юношескую спортивную школу, где вскоре начал значительно выделяться среди маленьких спортсменов. Вскоре парня заметил один из ведущих тренеров области и пригласил на сборы. Александр выиграл несколько главных призов на региональных соревнованиях, и его карьера потихонечку начала набирать обороты. После окончания девяти классов средней школы Александр поступил в Брянское училище олимпийского резерва. В настоящее время Большунов - студент Пензенского государственного университета, а также является младшим сержантом Росгвардии.

Большунов хотел бросить лыжи, но отец не дал.

«Папа топтал лыжню, а я за ним, иногда наступая на пятки, – рассказывал Александр. – Помню, приехали с отцом на соревнования по области, первая гонка – сразу выиграл. А там бежали ребята из школ олимпийского резерва. Они задались вопросом: кто я, как вообще так вышло. Чуть ли не до драк доходило. У меня были одни лыжи и на конёк, и на классику.

Бывало, что я пробежал коньком, выиграл, мы едем домой – 180 км. Утром берём лыжи, снова 180 км дороги. Намазались, побежал спринт – первый раз в жизни. А меня сняли, потому что коньком бежал. Папа привил мне любовь к лыжам. Как-то пробежал на контрольной тренировке плохо, расстроился до слёз – хотел всё бросить. Мне лет 10 было. Но отец не дал, сказал заканчивать с этим. Если так переживать – делать в спорте нечего».



Молодость и первые успехи.

Первые шаги в профессиональном спорте Александр сделал в 2016 году, набрав 29 очков на Кубке мира и заняв сотое место. Выступления проходили в норвежском городе Драммен, где парень финишировал девятым в спринте классическим стилем. Для неопытного спортсмена такой результат был неплохим начинанием в рамках международных соревнований.

В этом же году Александр в составе сборной на юношеском чемпионате мира в Румынии и занял 2 место.

Международные соревнования принесли хороший опыт спортсмену, поэтому Александр сделал для себя два открытия: усиленные тренировки и вера в собственные силы ведут к победе и еще, что нет такого спортсмена, которого нельзя превзойти. Поставив перед собой цель Александр приступил к регулярным тренировкам под руководством отца и Нехитрова. Благодаря долгой и упорной работе, спортсмен занял первое место на национальном первенстве России в Ханты-Мансийске. Лето того же года было отмечено золотом чемпионата мира по роликовым лыжам, в городе Соллефтео, Швеция. Россиянин первым преодолел дистанцию на 20 км. Вскоре удача улыбнулась ему и на взрослых мировых состязаниях - в сезоне 2017/2018 он несколько раз становился бронзовым призером на этапах Кубка мира.

После Кубка мира молодой спортсмен принял участие в «Тур де Ски», но успех бы не на его стороне. Большунов занял 6 место в итоговой классификации, а после очень сильно заболел и пропустил ряд соревнований.



Олимпиада и расцвет карьеры.

Самым важным событием в профессиональной биографии Большунова стали Олимпийские игры 2018 года. Александр должен был приехать в Пхенчхан лишь на третью гонку по лыжному спорту, чтобы успеть восстановиться после перенесенного бронхита. Однако спортсмен уговорил тренера дать ему шанс выступить раньше. На Олимпиаде Большунову удалось завоевать бронзу, а также приять участие в финале мужского спринта в классическом стиле. Однако позже на этой Олимпиаде Большунову все-таки удалось завоевать серебро, причем даже трижды - в командном спринте, эстафете и гонке на 50 км.

Александр стал первым российским лыжником, который смог завоевать сразу четыре медали на одних играх, что сможет далеко не каждый спортсмен.

Непростой путь лидера сборной на Олимпиаду-2022.

За четыре года Большунов стал звездой мировых лыжных гонок: восемь медалей на чемпионатах мира, два «Больших хрустальных глобуса», две победы в общем зачёте «Тур де Ски». Прошлой весной у спортсмена начались проблемы с ахилловым сухожилием, а потом упал с велосипеда. Летом Большунов должен был участвовать на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии, но ни одной гонки так и не пробежал – воспалилась десна. После этого молодой человек достаточно долго восстанавливался, но не переставал заниматься и готовиться к новым победам. После возвращения были неудачные старты, но Александр смог показать себя чуть позже. На первом этапе Кубка мира в Руке Саша стал третьим в гонке классическим стилем на 15 км, там же выиграл коньковую гонку преследования, а потом стал вторым в общем зачёте «Тур де Ски».

Эксперты говорили, что Клебо едет на Олимпиаду в статусе фаворита, но в итоге норвежец стал 40-м с 9-минутным отставанием. Первым приехал Александр Большунов. Молодой спортсмен наконец-то смог выиграть свою первую золотую медаль и стать чемпионом на Олимпиаде в Пекине-2022!



«Последний круг уже бежал, и наворачивались слезы, потому что понимал: вот оно – олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. То, что было в этом сезоне, по ходу подготовки к Олимпийским играм, это всё-таки было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть», - рассказал спортсмен в интервью.





