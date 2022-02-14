Ватерполистки «Динамо-Уралочки» вышли в «Финал четырех» чемпионата России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

14 февраля 2022, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Южноуральские спортсменки занимают лидирующую позицию в турнирной таблице.

В Златоусте завершился четвертый тур женского Чемпионата Суперлиги России по водному поло. По его результатам команда «Динамо-Уралочка», представляющая Челябинскую область, осталась на первой строчке турнирной таблицы.

Самой ответственной игрой стала встреча с многократным чемпионом — «Кинефом» из Киришей. Южноуральским ватерполисткам удалось обыграть противниц со счетом 11:10. Также на счету златоустовских спортсменок победы над московским «СКИФом», нижегородским «Буревестником» и своим дублем — молодежкой «Динамо-Уралочки». И только в одном матче ватерполистки уступили: «уралочки» проиграли волгоградскому «Спартаку» один гол. Тем не менее, результат этой встречи не повлиял на общую картину. «Динамо-Уралочка» сохранила за собой лидерство.

За сражениями, в которых участвовали южноуральские ватерполистки, пристально следили почетные гости: первый заместитель губернатора Челябинской области, почетный президент клуба «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт, а также вице-губернаторы Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров.

«Впечатления от игры «Уралочки» всегда самые яркие. Мы болеем за наших спортсменок, считаем, что у них есть все шансы стать чемпионками и в России, и в розыгрыше Евролиги. И они это доказывают своими победами», — поделилась Ирина Гехт.