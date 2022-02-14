Южноуральские дзюдоисты привезли 7 медалей с всероссийских соревнований

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

14 февраля 2022, 13:25 Татьяна Михайлова

Фото с сайта https://cheljudo.ru/

В копилке спортсменов 2 золотых, серебряная и 4 бронзовых награды.

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования памяти Н. И. Кузнецова среди юниоров и юниорок до 23 лет. В состязаниях приняли участие дзюдоисты из Челябинской области.

Семи южноуральцам удалось завоевать награды турнира. Золотой медали удостоены Дина Гизатулина (70 килограмм) и Артем Артемьев (100 килограмм), он также выполнил норматив мастера спорта России. Анастасия Холодилина заняла второе место в категории свыше 78 килограмм. Еще четверо спортсменов награждены бронзовыми медалями: это Елена Шманина (48 килограмм), Егор Малкин (90 килограмм), Денис Коротаев (100 килограмм) и Данис Исмагилов (свыше 100 килограмм).

Добавим, что по дзюдо всероссийские соревнования являются отборочным этапом первенства страны среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое состоится в апреле. Турнир посвящен памяти советского разведчика, партизана, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.