Ведущая американская газета поддержала Камилу Валиеву

Спорт

12 февраля 2022

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российская фигуристка Камила Валиева, на которую в последние дни набросились иностранные СМИ, неожиданно получила поддержку со стороны американского издания The Washington Post. Журналистка Салли Дженкинс написала материал с заголовком «Дело Камилы Валиевой — это обвинение антидопинговой системе, а не ей». Приводим перевод статьи, опубликованный в блоге Stream of Consciousness.



- Криминализация 15-летней виртуозки Камилы Валиевой — это моральная катастрофа, о которой псевдопуританские выскочки антидопингового движения просили все эти годы с их «нулевой терпимостью». Это привело к осуждению невиновного. Посмотрите на Валиеву, просто посмотрите на нее! Посмотрите на эти неторопливую грацию и чистое величие.



История Валиевой в очередной раз разоблачила WADA в его сомнительной токсикологии, произвольных преследованиях и бесконечных юридических махинациях. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество безвредного лекарства под названием триметазидин давало Валиевой хотя бы какое-то преимущество или что она приняла его умышленно.



Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и любого другого. Она возвышается, как башня. Ни одно вещество, ни одно не объяснит ее артистизм, впечатление, что она поднимается ввысь на божественных струнах. Только вдохновение.



Валиева блестяще выступила в короткой программе командного первенства в Пекине. WADA сейчас словно обезумевшая кошка в этом деле, запутавшаяся в своих обычных клубках противоречивой нелогичности, и это обвинение системе, а не ей.



Вспомним события до этого момента: еще 25 декабря Валиева предоставила образец для допинг-контроля. Он отправился в лабораторию WADA в Стокгольме, которая должна была проанализировать его в течение примерно 10 дней.



По необъяснимым причинам это заняло почти два месяца, а результаты получены только во вторник после того, как она выступила на Олимпийских играх. Это типично для невыносимой неряшливости WADA (и, возможно, политизации), на которую спортсмены жаловались годами. До этого теста и после него Валиева прошла другие, которые, по-видимому, были чистыми. В том числе в Пекине, где она продемонстрировала совершенно невероятное выступление в командном зачете, исполнив воздушный балет.



Этот случай должен быть простым. Система тестирования напортачила, и нет ни одной причины наказывать Валиеву. Тем не менее, чистокровные чудаки и соперники России продвигали это как глобальное преступление, а WADA и МОК погрузили Валиеву и все поле в неопределенность многоуровневым процессом отстранения.



Они неспособны разумно разобраться в этом вопросе, потому что являются фиктивными структурами. Они навязывают спортсменам политику «если сомневаешься – наказывай», чтобы выглядеть так, будто у них есть этика, которой у них на самом деле нет.



Система представляет собой страну чудес несправедливости, более грубую, чем любое первоначальное преступление, и отражает автократов, с которыми WADA и МОК любят вести коррупционные дела. Нулевая терпимость означает, что спортсменам не простят ошибок, поэтому и WADA не должно допускать ошибок.



Несколько слов о триметазидине.



Это лекарство от стенокардии, используемое в Европе. Вы получите разные мнения о нем в зависимости от того, кого вы спросите. Он находится в списке запрещенных WADA, потому что «чистокровные» предполагают, что спортсмены, которым важна выносливость, могут использовать его в поисках пользы при пиковой частоте сердечных сокращений.



Но, как сообщила Эмили Джамбальво из The Washington Post, «существует скудная медицинская литература, демонстрирующая его влияние на спорт».



Из American Journal of Therapeutics: «Он не оказывает влияния на коронарный кровоток, сократительную способность, артериальное давление или частоту сердечных сокращений. Он не обладает значительными отрицательными инотропными или сосудорасширяющими свойствами в покое или во время физических упражнений».



И вот его потенциальные побочные эффекты: жжение в желудке или пищеводе, мышечные спазмы, головокружение, дискомфорт, вызванный усилием, депрессия, седативный эффект и/или сонливость, учащенное сердцебиение, нарушения зрения, анорексия и гиперорексия. Кроме того, потенциальные двигательные расстройства, включая тремор и мышечную ригидность.



Ага. Именно этого хочет фигурист. Молодцы «чистокровные» гончие. Какая полицейская работа!



Эта девушка – не лицо российской государственной допинг-системы. Если спортивный мир хочет преследовать систему Владимира Путина, то надо нацеливаться на тех, кто несет непосредственную ответственность, на тех, кто действительно является лицом системы, таких как тренер Валиевой Этери Тутберидзе.



И делайте это с помощью точных научных данных, а не подозрений и слухов. Вот о чем на самом деле идет речь в этом деле: о слухах, подозрениях и недовольстве других наций.



Это не элементы справедливого судебного разбирательства. Это элементы показательных процессов, которые из безупречного ребенка сделают самого большого падшего человека в этих грязных, коррумпированных, запятнанных преступлениями Играх.



Стоит помнить о хаосе, который WADA устроило из-за мельдония, безрецептурного лекарства, используемого в Восточной Европе.



Более 100 спортсменов, многие из которых русские, были заклеймены допингистами за его употребление. Потом всех оправдали, потому что клоуны-полицейские WADA недостаточно разобрались в ситуации — у них даже не было достоверных данных о том, как долго мельдоний выводится из организма. Можно предположить, что их сведения о триметазидине настолько же надежны.



Наука – строгая, основанная на фактах с дважды проверенными выводами, незапятнанная моральными подозрениями в нечестности. У антидоперов нет науки, у них есть только ортодоксия и ересь, грубая абсолютистская теология, отмеченная доносами, и страх перед незримыми дьяволами.



Остается только надеяться, что очевидная чистота исполнения Валиевой, красота ее линий, предельная легкость в прыжках и незаурядный артистизм преодолеют все это, и ей будет позволено заниматься тем, для чего она рождена, — кататься на коньках.