В фигурном катании поднимут возрастной ценз с 15 до 17 лет

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11 февраля 2022, 10:35 Источник: Sports.ru

Это может произойти уже в июне и сильно ударит по России. Сейчас фигурист может перейти из юниорского во взрослое катание в 15 лет, причем столько ему должно исполниться до 1 июля текущего года.



В конце прошлого года Норвегия внесла на обсуждение конгресса ISU предложение о поднятие ценза до 17 лет (в парах и танцах – до 16). Это было третья попытка страны: впервые норвежцы заговорили о поднятии ценза в 2019-м, но конгресс перенесли. Норвегия попыталась через год, но снова заседание не состоялось. Третий заход с предложением остается в повестке следующего конгресса. Представители Международного союза конькобежцев соберутся с 6 по 10 июня в Пхукете.



Еще до норвежцев поднять возраст предлагали Нидерланды. В 2018-м заявку подали с опозданием, а по итогам голосования в ISU вопрос не включили в повестку. За 4 года все изменилось.



В разгар Олимпийских игр в Пекине вопрос снова привлек внимание. И теперь повод куда серьезнее – совет ISU внес предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза. По крайней мере, так говорится в предварительной повестке конгресса. «Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет».



В следующем сезоне возрастные ограничения останутся прежними – 15 лет, с сезона-2023/24 выйти во взрослые разрешат только с 16, а еще через год придут к желаемой планке – 17 лет. Условие про 1 июля оставят в силе.



Такой плавный переход позволит, во-первых, адаптироваться всему фигурному катанию, а, во-вторых, обезопасит от возвращения взрослых фигуристов в юниоры. Решающую роль сыграл доклад медицинской комиссии ISU. Там проанализировали возрастные аспекты и их влияние на фигуристов. «Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степень окостенелости костной структуры). При пересмотре ценза нужно учитывать оба этих возраста.



Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к (взрослым) соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка». Выводы комиссии говорят, что половое созревание у спортсменов замедляется в среднем на 2 года, что тоже негативно сказывается на физическом здоровье. Есть и другие опасения: «Юные спортсмены, особенно те, кто занимается видами спорта, которые подчеркивают препубертатный или худощавый внешний вид, подвержены риску развития относительного дефицита энергии, связанного с неупорядоченным питанием или расстройствами пищевого поведения».



Прошлой зимой ISU проводил опрос комиссии спортсменов – и его результаты тоже приняли к сведению. 86,2% опрошенных поддержали повышение ценза. Это почти не удивляет – в фигурном мире время от времени всплывает критика чемпионок-«одноразовых стаканчиков», которые после раннего старта быстро исчезают. В России к таким изменения, конечно, относятся негативно. Сохранит ли новый возрастной ценз здоровье юных фигуристок – вопрос, на который у ISU нет ответа. Изменится лишь порог выхода во взрослые, но конкуренция у юниоров (которая и сейчас запредельна) просто продлится на пару лет дольше.