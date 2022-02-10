«Нас бьют, мы летаем»: Камила Валиева продолжит участие в Олимпиаде 2022

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10 февраля 2022, 20:16 Сюзанна Мурадян

Утром 9 февраля из Пекина прозвучало худшее, что только могло произойти с нашей сборной на Олимпиаде. После яркой победы сборной России в командном турнире нашим фигуристам долго не вручали заслуженное золото.

Как выяснилось, причиной этому послужила информация о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой. При этом официальные источники инцидент не комментировали. Все осложнилось тем, что фигуристка не достигла 16-летнего возраста, она является «Защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.



Весь вчерашний день любители фигурного катания и фанаты самой фигуристки сидели на нервах, не зная, чего ожидать. В Тик-токе запустили тренд в поддержку Камилы, под трек «Нас бьют, мы летаем». К счастью, сегодня утром ситуация прояснилась. Похоже, всё складывается в пользу Камилы. Сначала спортсменка порадовала нас своим прекрасным настроением, и появлением на тренировке, где она шикарно откатала программу, не скрывая свою улыбку. А затем, пресс-атташе ФФККР сообщила, что Валиева продолжит участие в Олимпиаде.



«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ольги Ермолиной ТАСС.