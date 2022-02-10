Сборная России по итогам прошлого года опустилась в рейтинге ФИФА

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10 февраля 2022, 18:50 Турана Гулиева,

Сборная России по футболу поменяла свои позиции. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команда спустилась с 34-го места на 35-ое. Рейтинг по итогам 2021 года опубликован на сайте организации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

С момента обновления таблицы российская команда не сыграла ни в одном матче. Первая встреча состоится на «ВТБ-Арене» 24 марта 2022 года. Противником выступает Польша. Она находится на 28 позиции. На счету России 1 493 очка.

Рейтинг возглавляет сборная Бельгии. На втором месте Бразилия, на третьем – Франция. Команда Украины опустилась на 27-ую строчку.