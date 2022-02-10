На Кубке мира по фристайлу в Миассе будет интерактивная программа и ярмарка

Кроме заездов спортсменам зрителям обещают много интересного.
В Челябинской области 26 и 27 февраля состоятся финальные заезды Кубка мира. Лучшие ски-кроссеры поборются за медали на склонах «Солнечной долины». Болельщики смогут не только насладиться зрелищным катанием спортсменов, по словам организаторов, их ждет насыщенная программа.
Например, будет работать ярмарка хэнд-мейда, где можно прикупить на память приятные мелочи. А также для любителей катания откроют парк фристайла.
26 февраля перед гостями выступят артисты (вход будет открыт с 10:00, концерт начнется в 11:00). Церемония открытия состоится в 11:30, после чего начнутся заезды спортсменов.
27 февраля с 11:00 для зрителей подготовили интерактивную программу. Заезды начнутся в 12:00. Затем- церемония награждения и раздача титулов Короля и Королевы Уральских гор.
Билеты на спортивное событие можно купить разного номинала, цена от 350 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно.
Кстати, не забывайте QR-коды, их будут спрашивать.
Как доехать до «Солнечной долины»
- Сюда ходит поезд «Снегирь», билеты на него можно приобрести на железнодорожном вокзале. В пути – менее двух часов. Можно приобрести полный пакет со ски-пассом для катания.
- На авто из Челябинска: по трассе Челябинск - Уфа - Москва, поворот на поселок Атлян, далее ориентироваться на поселок Сыростан по указателям.