В мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине победил американский фигурист Натан Чен

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10 февраля 2022, 09:20

Koji Aoki, globallookpress.com

В мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине победил американский фигурист Натан Чен. Результат Чена по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла.

Серебро завоевал фигурист из Японии Яма Кагияма, его результат - 310,05 балла. Третье место у японского спортсмена Сёмы Уно (293,00 балла).

Россиянин, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко занял восьмое место. Он набрал 274,13 балла. Чемпион России, чемпион Европы и победитель командного турнира Олимпиады-2022 Марк Кондратюк занял 15 место. Его результат - 248,82 балла. Андрей Мозалев оказался на 19 месте.