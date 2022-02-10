В мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине победил американский фигурист Натан Чен

В мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине победил американский фигурист Натан Чен. Результат Чена по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла.
Серебро завоевал фигурист из Японии Яма Кагияма, его результат - 310,05 балла. Третье место у японского спортсмена Сёмы Уно (293,00 балла).
Россиянин, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко занял восьмое место. Он набрал 274,13 балла. Чемпион России, чемпион Европы и победитель командного турнира Олимпиады-2022 Марк Кондратюк занял 15 место. Его результат - 248,82 балла. Андрей Мозалев оказался на 19 месте.