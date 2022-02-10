Что за препарат нашли у фигуристки Камилы Валиевой

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10 февраля 2022, 08:51 Екатерина Лукянникова

Не так давно сборная России по фигурному катанию торжественно выиграла золото командного первенства на Олимпиаде-2022, но, к сожалению, наше счастье длилось недолго…

Рано утром 9 февраля из Пекина прозвучала неожиданная новость - наш спорт снова обвиняют в применении запрещенных препаратов. Под подозрением оказалась сборная России по фигурному катанию, одержавшая несомненную победу на командном турнире.

В течение всего дня информация с бешеной силой распространялась на просторах интернета с разными версиями и догадками до тех пор, пока вечером среды портал Inside The Games не сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

К сожалению, ей стала совсем юная пятнадцатилетняя российская одиночница Камила Валиева, покорившая всю страну своим выступлением и принёсшая нашей команде максимально возможные 20 баллов в командном турнире, дважды победив в соревновании одиночниц.

Что же произошло в тот день и почему же именно Валиева стала жертвой допингового скандала?

По правилам всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «Защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

Сейчас над сложным делом работают несколько юридических групп. По некоторым данным, решение будет известно уже сегодня, 10 февраля. Нам остаётся только ждать новостей и надеяться на лучший исход событий.

Также хотелось бы подчеркнуть, что запрещенное вещество, найденное в крови юной фигуристки, не является наркотиком. Но самый странный и непонятный факт во всей этой ситуации, что все произошло еще далеко в декабре, за два месяца до старта Олимпийских игр в Пекине.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», – сказал источник.

И тут назревает вопрос, если у Камилы действительно сомнительный допинг-тест, то как такого спортсмена вообще смогли допустить на Олимпийские игры? Почему не позволили сделать замену еще до начала соревнований? Что это? Просто подстава или же все-таки нераскрытая тайна спортсменов? К сожалению, сейчас мы можем только гадать, но лично я не верю, что кто-то из наших фигуристов употреблял допинг. Здесь может быть причина только в терапевтическом разрешении. Нельзя забывать о возможных показаниях для использования лекарств.

«Я не могу что-либо утверждать, так как не имею официальной информации, но могу сказать одно: «эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, что никому не снилось», - сказал «Спорт-Экспрессу» хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

Ситуация с фигуристкой сейчас.

По некоторым данным, пятнадцатилетнюю спортсменку Камилу Валиеву еще могут признать невиновной в данной ситуации с допинг-тестом. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира, во что мы собственно и верим! Тем не менее, если российской команде потребуется замена фигуристки в личном турнире, то, по правилам, она может быть произведена не позднее одного часа до начала жеребьёвки. Для женского турнира в одиночном катании жеребьёвка начинается 13 февраля в 10:30 по местному времени, короткая программа у женщин — 15 февраля. Но не стоит забывать о первой запасной сборной России — Елизавета Туктамышева, которая до отправления в Пекин и после прилёта должна будет ещё сдать отрицательные тесты на коронавирус.

Ну а пока мы можем лишь верить, что все обойдётся, ждать новостей и не переставать поддерживать российских фигуристов, ведь наша поддержка сейчас важна для них как никогда, особенно для Камилы Валиевой.