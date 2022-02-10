В 2022 году в Челябинске начнут строить два спортивных объекта

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10 февраля 2022, 06:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Запланированы реконструкция комплекса «Трасса 74» и возведение всесезонной лыжероллерной трассы.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал реализацию в южноуральской столице двух крупных проектов. Речь идет о реконструкции автоспортивного комплекса «Трасса 74» и строительстве всесезонной лыжероллерной трассы. Благодаря этому в городе появятся спортивные объекты международного уровня.

Вчера глава региона посетил объекты и ознакомился с проектами их реконструкции. Первый из них, «Трасса 74», расположен вблизи рекультивированной городской свалки. После завершения строительных работ в автоспортивном комплексе появятся трибуны, новые треки, полоса для драг-рейсинга, здание технического парка. Второй объект, всесезонная лыжероллерная трасса, будет построена на базе лыжного стадиона, где тренируются воспитанники челябинской спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта. Проект предусматривает организацию освещенных и безопасных трасс, крытого комплекса с раздевалками, кабин для подготовки лыжного инвентаря и полузакрытый тир, строительство ФОКа и трассы для начинающих сноубордистов, благоустройство территории тренировочного центра.

Работы на «Трассе 74» и лыжном стадионе должны начаться уже в этом году.

«Будут очень интересные и востребованные объекты. И мы, думаю, создадим одни из лучших объектов на сегодня в стране», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.