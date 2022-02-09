Судейство в шорт-треке на Олимпиаде: корейские болельщики предлагают бойкотировать игры-2022

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9 февраля 2022, 19:58 Антон Дубровский, Журналист Источник: Спорт-Экспресс

Фото: pixabay.com

В Международный союз конькобежцев поступил протест от сборной Южной Кореи. Это связано судейством в турнире по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине.



Корейский комитет по спорту и Олимпийским играм (KSOC) заявил, что будет требовать справедливости в Спортивном арбитражном суде (CAS) не столько для того, чтобы вернуть потерянные медали, а чтобы «предотвратить несправедливость» в будущих соревнованиях.



Планируется также обращение Корейского комитета в Международный олимпийский комитет.



У китайских конькобежцев в этом виде 2 золотые и 1 серебряная медаль. А корейцы, которые всегда выделялись в шорт-треке, из 9 разыгранных наград не получили ни одной. Это связано с непонятными судейскими решениями. Такие решения коснулись, также, спортсменов из других стран: России, Венгрии, Канады и США. Одна из сеульских газет описала это так: «Просто позвольте Китаю забрать все медали».



В субботу команда Китая не попала в финал смешанной эстафеты и подала протест по этому поводу. Хозяева Олимпиады обвинили спортсменов из России и США в нарушении правил при передаче им эстафеты. Их протест был удовлетворен. Дисквалификацию получили как американцы, так и россияне, а китайцы, в итоге, вышли в финал и завоевали золото. Сборные США и России тогда не стали протестовать, но кореец Квак Юн Ги, 8-кратный чемпион мира, в интервью агентству Yonhap сказал:



«Я смотрел этот заезд со своими молодыми коллегами, и мне было очень неловко из-за того, что им приходится наблюдать такую мерзость. Я подумал: «Неужели ради золотой медали для хозяев требуются такие циничные решения?» Уверен, что в той эстафете надо было снимать и команду США, и представителей Китая». К его мнению присоединились и конькобежцы из Голландии.



В понедельник, в полуфинале забега на дистанцию в 1000 метров, дисквалифицированы чемпионы мира Хван Дэ Хон и Ли Джун Со - оба корейских претендента на золото. Они заняли в своих полуфиналах 1 и 2 места. Хвана сняли с соревнований за то, что он задел колено соперника из Китая. Это позволило вывести в финал сразу 3-х китайцев. Жэнь Цзывэй и Ли Вэньлун, двое из них, в итоге, заняли 1 и 2 места. Корейцы уверены в предвзятом судействе. Они уверены, что спортсмены Кореи никого не касались на трассе. Тем не менее Международный союз конькобежцев отклонил протесты, так как, по официальным правилам, такая дисквалификация не оспаривается.



Отмечается, что и победа в финале Жэнь Цзывэя и Ли Вэньлуна также не однозначна, так как первым пришел к финишу Шандор Лю Шаоан, который представляет Венгрию. Но венгерский спортсмен был отброшен на 3 место из-за предупреждения и штрафа. 4-м в том финале стал У Дацзин из Китая, и, если бы не венгерский спортсмен, то все призовые места на этой дистанции могли стать китайскими. Шандор действительно столкнулся на льду с Жэнем, но большинство болельщиков уверено, что столкновение было инициировано китайцем, а, значит, предупреждение, штраф и дисквалификацию должен был получить он. Тем не менее и протест венгерской команды отклонили.



В забеге на 500 метров среди женщин у китайцев не было медалей, но представительница китайской сборной Фань Кэсинь в четвертьфинале на вираже задела ограничительный конус, и он попал канадке Элисон Чарльз в конек. Спортсменка упала и сошла с дистанции. Судьи, в результате, допустили Элисон Чарльз в полуфинал. Но почему-то за нарушение правил дисквалифицировали не китаянку Фань Кэсинь, а канадку Флоранс Брюнелль. В итоге, все-таки, в полуфинале Фань была снята с соревнований.



В контактном шорт-треке бывают спорные эпизоды, но, когда судейство явно поддерживает одну сторону, причем это принимающая сторона, это вызывает, по меньшей мере, недоумение.



Телекомпания SBS (Корея) показала сюжет под названием «10 худших моментов мошенничества со стороны Китая», что вызвало большой отклик среди любителей шорт-трека.



Глава делегации Южной Кореи в Пекине Юн Хон Гын сказал: «Я считаю, что все наши спортсмены боролись честно, на самом деле именно они являются победителями».



Он продолжил: «Как руководитель делегации, я искренне извиняюсь и прошу прощения у болельщиков. Фейр-плей является важнейшей основой спорта. Но судьи на площадке — это еще не все. Судьи — это весь мир, который следит за Играми».



На фоне произошедшего скандала болельщики из Кореи даже предложили бойкотировать Олимпиаду и отозвать свою сборную из Пекина. Несмотря на это, Марк Адамс, официальный представитель Международного Олимпийского комитета, считает проблему судейского произвола в шорт-треке локальной. Он не считает нужным вмешательство в ситуацию организаторов Игр.



Сегодня на дистанции в 1500 метров в соревнованиях по шорт-треку разыгрываются медали у мужчин. Один из претендентов на награды - россиянин Семен Елистратов. Он является бронзовым призером Олимпиады-2018 и последнего чемпионата мира. У него не будет соперников из Китая в четвертьфинале, но вместе с ним, в одном забеге, участвует Хван Дэ Хон, который возмущался тем, что произошло в смешанной эстафете. От сборной Китая в соревнованиях участвуют олимпийский чемпион в смешанной эстафете Сунь Лун, призер молодежного чемпионата мира и юношеской Олимпиады Тяньи Чжан и Жэнь Цзывэй, который считается победителем в Пекине-2022 в забеге на 1000 метров благодаря скандалу со спортсменом из Венгрии.