Александр Терентьев стал бронзовым призером в лыжном спринте на Олимпиаде в Пекине

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8 февраля 2022, 15:56 Источник: Sports.ru

Александр Терентьев, Joel Marklund/globallook.com

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в лыжном спринте коньковым ходом на зимней Олимпиаде. Это третья медаль российских лыжников на Играх в Пекине.

Первое место в гонке занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Серебро у итальянца Федерико Пеллегрино.

6 февраля российские лыжники завоевали две медали в скиатлоне: Александр Большунов одержал победу, Денис Спицов стал вторым. Планировалось, что Большунов примет участие и в сегодняшнем старте, однако накануне он принял решение отказаться от него, чтобы сосредоточиться на следующей гонке.

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на «разделке». Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом <...> Можно легко потратить силы в спринте, при этом ничего не выиграть, а потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку», - прокомментировала решение олимпийского чемпиона глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



