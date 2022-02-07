Биатлонистка Кристина Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине

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7 февраля 2022, 15:17 Источник: sport24.ru

vk.com/olympic_russia

Российская биатлонистка Кристина Резцова в понедельник заняла девятое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Союз биатлонистов России сообщает, что Резцова – в одном точном выстреле от медали.



Россиянкам - "летающим лыжницам" сегодня не удалась стрельба. В индивидуальной гонке приняли участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

Победила в гонке немецкая биатлонистка Дениз Херрманн с результатом 44:12.7 . Кристина Резцова стала девятой, Светлана Миронова - 23.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала, что "индивидуалка для ее дочери Кристины — это сложно, она нестабильный стрелок".

"Я удивилась, что на лёжке у неё два промаха, всегда максимум один был. Испугалась на стойке, но она справилась с последним рубежом. Ходом уже психологически подсела", - высказалась знаменитая спортсменка. Если бы не один промах - Кристина завоевала бы медаль Олимпиады. "Безумно обидно", - сожалеет Анфиса Резцова. Сама Кристина зла не себя.