Александр Галлямов после падения во время выступления признался, что его здоровье сейчас «так себе»

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7 февраля 2022, 12:39

фото: vk.com/olympic_russia

Фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина высказались о своем падении в конце выступления в произвольной программе на командном турнире в рамках Олимпиады-2022 в Пекине. По признанию Галлямова, падение было неприятным, здоровье сейчас у него "так себе".

"То, что произошло в конце программы, урок для нас. Нужно сохранять концентрацию до последней секунды", - сделал вывод партнер Анастасии Мишиной. Галлямов не стал оправдываться, просто рассказал, что сегодня пришлось вставать в четыре утра, в шесть уже началась тренировка. Недосып сказался, хотя поддерживали тонус витаминами.

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила и о реакции Анастасии Мишиной.

"Первая мысль, когда я падала? О, пикирую! На самом деле это сейчас мы шутим, а в тот момент было, конечно, не до смеха. Вроде все сложное сделали, а в последние пять секунд взяли и прилегли. Что ж, бывает и так...", - поделилась фигуристка. "Все нормально. Сейчас отдохнём, замажем синяки и будем готовиться к личному турниру", - оптимистично заявила олимпийская чемпионка.

Мишина и Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате, и сборная России стала победителем командного турнира.

Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине и возглавила общий олимпийский медальный зачет.