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На Южном Урале построят «умные» спортивные площадки

, 08:28 Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

На Южном Урале построят «умные» спортивные площадки
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Регион получит финансирование из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает региональная Контрольно-счетная палата, в 2022-2024 годах Челябинская область сможет привлечь 100 миллионов рублей. Первое поступление в 20 миллионов ожидается уже в текущем году, 60 и 20 миллионов поступят в 2023 и 2024 годах.

Средства будут предоставлены на условиях софинансирования, их направят на закупку оборудования для создания модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Предполагается создание современных мест для занятий спортом с доступом к интернету.

Добавим, что данная работа будет вестись в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

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