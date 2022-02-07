На Южном Урале построят «умные» спортивные площадки

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7 февраля 2022, 08:28 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Регион получит финансирование из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает региональная Контрольно-счетная палата, в 2022-2024 годах Челябинская область сможет привлечь 100 миллионов рублей. Первое поступление в 20 миллионов ожидается уже в текущем году, 60 и 20 миллионов поступят в 2023 и 2024 годах.

Средства будут предоставлены на условиях софинансирования, их направят на закупку оборудования для создания модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Предполагается создание современных мест для занятий спортом с доступом к интернету.

Добавим, что данная работа будет вестись в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».