Украинские болельщики посмеялись над поведением своих фигуристов, не ставших аплодировать россиянке Камиле Валиевой

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6 февраля 2022, 16:18 Источник: РИА Новости

Украинские фигуристы на командном турнире в Пекине, Pavlo Bahmut/globallook.com

Поведение украинских фигуристов, не ставших аплодировать после проката российской спортсменки Камилы Валиевой, вызвало критику читателей украинского издания Obozrevatel.

Публикация издания была посвящена второму дню командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине, по итогам которого украинские спортсмены заняли последнее 10 место и не смогли отобраться в финальную часть. Издание также обратило внимание на то, что члены украинской команды были единственными, кто не стал аплодировать после триумфального проката короткой программы россиянки Камилы Валиевой.

«Они своего добились! Не здоровались с россиянами. Не говорили по-русски. Не ездили с ними в одном лифте. Задача на Олимпиаду выполнена!» — написал один из пользователей.

«И напоследок еще раз показали [себя]: не поприветствовали россиянку К. Валиеву, хотя встали все остальные, даже их хозяева», — прокомментировал публикацию еще один читатель.

«Не надо было гнобить спортсменов — сколько [грязи] вылили на них, они еще политубежища попросят в Китае», — написал пользователь с ником Алекс Новиков.

Ранее сообщалось, что украинские атлеты перед вылетом на Олимпиаду получили инструкции от министерства молодежи и спорта о нежелательности общения с россиянами. В частности, они не должны находиться рядом с российскими спортсменами, если у тех в руках флаг Олимпийского комитета РФ.