Украинский журналист обругал Дмитрия Губерниева в день открытия Олимпиады -2022 в Пекине

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4 февраля 2022, 20:46

Дмитрий Губерниев, фото: vk.com/dmitry_guberniev

Украинский журналист грубо обругал российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в день открытия Олимпиады -2022 в Пекине. Как считает Губерниев, украинец провоцировал его на серьезный конфликт.

Комментатор поделился, что случайно задел перегородку, где журналисты пьют кофе на стадионе "Птичье гнездо". Извинился.

Как отметил Губерниев, там социальная дистанция. Но какой-то человек, абсолютно не похожий на украинца, с хорошим английским языком, начал нецензурно выражаться, кричать в его сторону. По мнению комментатора, этот гражданин совершенно очевидно рассчитывал на то, что он его толкнет или ударит. "Он все для этого делал", — рассказал Губериев "Спорт-Экспресс". Дмитрий Губерниев считает, что произошедшее можно считать настоящей провокацией.

Инцидент произошел в кафетерии для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона "Птичье гнездо", где проходила церемония открытия Олимпиады.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.