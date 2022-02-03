За золото Пекина российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей

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3 февраля 2022, 15:40 Источник: РБК

На Олимпиаде в Пекине, Robert Michael/dpa/globallook.com

Победители зимних Олимпийских игр в Пекине получат премии по 4 миллиона рублей. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

За серебряную медаль спортсменам выплатят по 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн.

«Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе идут к победам», — сказал премьер

Премии выплатят также победителям и призерам предстоящих Паралимпийских игр.

В этот же день Мишустин подписал соответствующее распоряжение о премиях для олимпийцев. Порядок выплат для тренеров и специалистов определит Минспорта совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, сообщила пресс-служба правительства.

XXIV зимняя Олимпиада стартует в Пекине завтра, 4 февраля. Столица Китая станет первым городом в мире, который принял как летние (2008 года), так и зимние Олимпийские игры.

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