В Челябинске пройдет Кубок губернатора по дзюдо

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2 февраля 2022, 06:54 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Мероприятие запланировано на ближайшие выходные.

5-6 февраля в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера состоятся Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области. Его участниками станут представители разных регионов страны. Победителей определят в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.

Турнир имеет статус «мастерского»: его победители могут выполнить норматив и получить звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз. За все время проведения соревнований главный трофей, кубок губернатора, никогда не покидал пределы Южного Урала.

Добавим, что Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо проводится с 2001 года, с 2004 года он проходят в стенах первого в стране регионального центра олимпийской подготовки по дзюдо. Челябинский турнир по праву считается одним из самых хорошо организованных спортивных мероприятий в России. В разные годы его победителями были звезды отечественного дзюдо.

В 2021 год за кубок боролось рекордное количество спортсменов: 284 человека из 24 регионов страны. Церемонию открытия провели президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных, президент Федерации дзюдо Челябинской области, первый заместитель губернатора Виктор Мамин и председатель попечительского совета областной федерации дзюдо Ирина Текслер.

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