Фигуристы сборной России прибыли в Олимпийскую деревню в Пекине, команда готовится к старту соревнований

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1 февраля 2022, 18:23 Фигурное катание, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Фигуристы сборной России прибыли в Олимпийскую деревню в Пекине. Команда готовится к старту состязаний.

"Мы добрались, все хорошо. Спортсмены, врачи и массажисты сборной расселились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус. Ждем результатов", — цитирует президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова ТАСС.

Олимпиада стартует 4 февраля и продлится до 20 февраля.

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