Челябинские баскетболисты одержали две победы в выездных матчах

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

31 января 2022, 14:01 Татьяна Михайлова

Фото – БК Нефтехимик Тобольск

Продолжается регулярный чемпионат Париматч Чемпионата России мужской Суперлиги 2.

В минувшие выходные баскетбольный клуб «Челбаскет» провел две выездных встречи с «Нефтехимиком» из Тобольска. Обе игры были непростыми для спортсменов и полными эмоциями для болельщиков.

В первом матче преимущество вырывала то одна, то другая команда. Первая и третья четверть остались за «Нефтехимиком», а вторая и самая главная четвертая — за «Челбаскетом»: 16:14, 15:23, 20:14, 15:24. Итоговый счет — 66:75 в пользу гостей.

В начале второй игры «Нефтехимик» долго держал инициативу в своих руках. Однако на 5-й минуте третьей четверти «Челбаскету» удалось сравнять счет. Хоть за последние минуты соперники пощекотали друг другу нервы, челябинские баскетболисты выиграли с минимальным преимуществом: 72:74.

По результатам выездных матчей лучшими игроками «Челбаскета» стали Андрей Логинов, Александр Кузнецов. Они набрали в сумме больше 30 очков за 2 матча каждый.

«Очень тяжелые, волевые выездные матчи, в которых играли без четырех игроков основы, без нашего капитана и победили. Парни настоящие бойцы, старались, бились все как один, друг за друга, брат за брата. Мы победили, продлили выигрышную серию до четырех матчей и возвращаемся домой в хорошем настроении, впервые за этот сезон находясь на четвертой строчке чемпионата, выполняя главную задачу на этот сезон. Всех с победой!»», — прокомментировал главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

Теперь челябинцам предстоит тренировочная неделя, затем баскетболисты отправятся в Липецк и Тамбов.

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