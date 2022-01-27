Российскому фигуристу Сергею Воронову в Казахстане угрожают убийством

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27 января 2022, 16:09 Источник: "Матч ТВ"

Сергей Воронов, Kalle Parkkinen/globallook.com

Российскому фигуристу Сергею Воронову, который сейчас работает главным тренером национальной команды Казахстана по фигурному катанию, угрожают убийством. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала Вице-президент федерации фигурного катания республики Оксана Тен.

«Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — заявила Тен.

По ее словам, с тех пор, как она возглавила федерацию, в ней произошли большие изменения, которые коснулись «многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно». Тен считает, что были задеты в том числе финансовые интересы этих людей. С этим она связывает угрозы в адрес российского специалиста.

Воронов возглавил сборную Казахстана в октябре 2021 года. Ему 34 года. Он дважды в своей карьере выигрывал чемпионат России, становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

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