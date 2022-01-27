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Четыре представителя сборной России по биатлону не смогли улететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами

, 11:16 Источник: "Матч ТВ"

Четыре представителя сборной России по биатлону не смогли улететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами
Валерия Васнецова, Alexander Shemetov/globallook.com

Четыре представителя сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпийские игры в Пекине из-за отсутствия QR-кодов, сообщает Instagram Союза биатлонистов России.

Речь идет о старшем тренере женской  сборной Михаиле Шашилове, биатлонистках Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой и массажисте команды Романе Никитине. «Аэрофлот» отказал им в посадке на борт из-за проблем с ковид-пропусками.

QR-код Казакевич оказался просроченным, у остальных он не был внесен в официальное мобильное приложение Олимпиады my2022.

«Для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе»,- говорится в сообщении СБР.

Ранее выяснилось, что руководитель сервис-группы российских биатлонистов Александр Печерский сдал накануне отъезда в Пекин положительный тест на коронавирус. Принять участие в Олимпиаде он не сможет — его заменит другой член сервис-бригады Дмитрий Блинов. Все остальные члены сборной, по данным СБР, сдали отрицательные тесты.

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