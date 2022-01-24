Из-за введения Fan ID фанаты «Спартака» объявили бойкот матчам

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24 января 2022, 13:19

Футбольный мяч, фото: pixels.com

Фанаты «Спартака» объявили бойкот матчам, на которые можно будет попасть только с электронным паспортом — Fan ID. О своём решении они заявили на сайте объединения болельщиков «Спартака».

Фанаты клуба считают, что введение паспорта болельщика уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции. Они утверждают, что никакой закон не может лишить их права быть рядом со своим клубом. Также болельщики уверены, что бойкот поможет привлечь внимание к проблеме и даст им возможность отстоять свою позицию.

Ранее с критикой выступили и фанаты клуба «Зенит». В своих заявления болельщики утверждают, что введение Fan ID «поможет создать большой простор для злоупотреблений». А также назвали меру введения электронного паспорта репрессивной, непрозрачной и избыточной.

Закон о введении электронного паспорта Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года. Список мероприятий, на которые нужен будет паспорт Fan-ID, должно установить правительство.

Напомним, паспорт болельщика начали использовать на Олимпиаде -2014 в Сочи, а позже такая система появилась на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020(21). Fan ID нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы.

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