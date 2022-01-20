Челябинский баскетболист сделал 88 бросков в честь 88-летия родного региона

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20 января 2022, 06:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Баскетбольный клуб «Челбаскет» присоединился к акции #ЧоЗа88.

21-летний форвард «Челбаскета» Никита Перцев вызывался забросить мяч в кольцо ровно 88 раз. Таким необычным способом спортсмен поздравил Челябинскую область с 88-летием со дня образования. Видеозаписью бросков баскетбольный клуб поделился в своих социальных сетях.

Никита Перцев — самый молодой игрок в истории российской Суперлиги, набравшим очки в матче (2016). С 2020 года он выступает за команду «Челбаскет», в составе которой стал бронзовым призером первенства России.

Напомним, что акцию #ЧоЗа88 запустил медиахолдинг «Гранада Пресс». В социальных сетях жители региона рассказывают о своих маленьких подвигах, которые они совершили в честь дня рождения Южного Урала: 88 слепленных пельменях, 88 отжиманиях, 88 километрах, пройденных на лыжах и многом другом. Акция продлится до конца января, авторам самых необычных и впечатляющих идей приготовлены призы.

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