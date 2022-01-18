Проблемы Джоковича открывают путь на вершину мирового тенниса для Медведева

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 января 2022, 19:17

Фото: imgresizer.eurosport.com

Первая ракетка мира – серб Новак Джокович, может потерять свой статус уже в ближайшее время, и его место уже готов занять лучший теннисист России Даниил Медведев.

Для Новака Джоковича новый календарный год начался – хуже не придумаешь. Серб столкнулся с огромным количеством проблем, связанных с его принципиальной позицией относительно вакцинации от коронавируса, а точнее – нежеланием вакцинироваться. И эта позиция уже стоила Новаку пропущенного первого турнира серии Большого Шлема в 2022-м, Открытого чемпионата Австралии.

Дело в том, что в Австралии действуют крайне жесткие правила относительно въезда в страну не вакцинированных от «ковида» граждан. И даже звездный статус Джоковича вместе с представленными сербом аргументами в свою защиту для получения специального «медицинского отвода» от вакцинации, не послужили причиной для властей островного государства, чтобы сделать для Новака исключение из жестких правил.

Серб уже депортирован из Австралии, точно пропустит Australian Open, и как итог – потеряет немало рейтинговых очков. Но это еще не самая главная проблема. Скорее всего, сложности с получением визы ждут его и на других престижных соревнованиях этого сезона, в связи с чем беттинг-эксперты уже пророчат Джоковичу скорую потерю статуса первой ракетки мира. Среди тех, кто придерживается такого мнения, и аналитики известной компании Bet365. Если перейти на официальный сайт БК Bet365, то в его удобном меню можно найти специальную линию на то, кто завершит 2022-й год на первом месте в мировой классификации. И согласно котировкам, сейчас самые большие шансы стать первой ракеткой мира к концу сезона у россиянина Даниила Медведева. Вероятность такого развития событий оценена в 55%.

По мнению экспертов, Медведев обязан воспользоваться пропуском сербского теннисиста Australian Open и других важных турниров, и обойти его по количеству очков в рейтинге АТР. Как сообщает портал BetON.ru, на данный момент Даниил уступает Новаку более двух тысяч рейтинговых баллов (11 015 очков у серба и 8935 – у россиянина). Но уже после Открытого чемпионата Австралии эта дистанция точно сократиться, а в будущем, если Джокович продолжит принципиально выступать против вакцинации и пропускать один турнир за другим, и вовсе может быть оперативно «съедена» Медведевым.

При этом не стоит забывать, что в битве за «мировую корону» у Даниила есть еще один маститый конкурент – немец Александр Зверев, который сейчас занимает третью строчку в мировом рейтинге, но отстает от Медведева менее чем на тысячу очков. Для теннисиста, представляющего Германию, проблемы нынешней первой ракетки мира – Джоковича, с получением визы в ряд стран, где должны пройти топ-турниры 2022-го года, также является потенциальным шансом взобраться на вершину.

Напомним, что Джокович еще с начала пандемии коронавируса COVID-19 неоднократно высказывался относительно того, что принудительная вакцинация от вируса ему не по душе, и он будет до последнего избегать прививки. Также известно, что серб уже переболел «ковидом» ранее, и именно по этой причине он хотел получить «медицинский отвод» для участия в Australian Open, однако австралийские власти и федеральный суд страны не вняли аргументам теннисиста и «выпроводили» его за пределы государства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости