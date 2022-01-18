В Костроме арестовали тренера футбольной команды девочек по подозрению в домогательствах

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18 января 2022, 19:09

фото с сайта СКР

В Костроме по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним девочкам задержали футбольного тренера.

Telegram-канал "Мутко против" распространил информацию об уголовном деле в отношении детского тренера.

Дело возбудили 16 января. Три футболистки - 15 и 16 лет рассказали, что с 2020 года они "состояли в очень близких отношениях с тренером". Дело возбудили по двум статьям УК РФ:

- 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста");

- 135 ("Развратные действия").

На сайте СУ СКР по Костромской области сообщается о продолжении расследования уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Костромской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста).

По версии следствия, осенью 2021 года подозреваемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из райцентров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трех подростков.

По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. Он помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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