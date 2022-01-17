Южноуральские ватерполистки лидируют в предварительном раунде Чемпионата России

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

17 января 2022, 12:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Команде «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» удалось обыграть сильнейшего соперника.

По итогам третьего тура Чемпионата России по водному поло команда «Динамо-Уралочка», представляющая Челябинскую область, заняла первую позицию в турнирной таблице. Южноуральским спортсменкам удалось показать максимальный результат не только в этом туре, но и на протяжении всей дистанции турнира.

Главным испытанием для «Уралочки» стала встреча с многолетним Чемпионом России — «Кинефом» из Киршей. Златоустовские спортсменки показали слаженную игру, отличный настрой и выполнили указания тренерского штаба. Уже на старте «Динамо-Уралочка» перехватила инициативу в 3 мяча и до самого финала сохранила этот отрыв. Исход игры — 11:8 в пользу спортсменок из Златоуста. Среди лучших бомбардиров турнира оказались сразу шестеро представительниц «Динамо-Уралочки». За весь чемпионат команда не потеряла ни одного очка.

Напомним, что в Чемпионате России также принимает участие вторая команда клуба «Динамо-Уралочка». Ей удалось выполнить свою главную задачу — попасть в топ-6 РоссииВторой сборной тоже предстоит борьба за медали.

В целом, тур Чемпионата России, который проходил в Златоусте, стал успешным для ватернопльного клуба «Динамо-Уралочка». Впереди их ждут матчи плей-офф Евролиги против «Плебисшито Падуя» (Италия). Матчи запланированы на 5 и 26 февраля.

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