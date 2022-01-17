Хабаровчане лидируют в чемпионате по автоспорту

Аргументы Недели. Хабаровск → Спорт 13+

17 января 2022, 11:10

В Хабаровском крае прошли соревнования по ралли-спринту, картингу и трековым гонкам. Пилоты из разных регионов страны прокатились по снежным трассам Хабаровска и Хабаровского района.

В Хабаровском районе прошло первенство и чемпионат края по картингу, в акватории затона завода им. Кирова в краенвой столице - трековые гонки.



Второй этап открытого чемпионата края по ралли-спринту Ice Burn-2020 стал ключевым событием спортивного мероприятия. Побороться за победу в нем прибыли гонщики как из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, так и из Владивостока, Биробиджана и Санкт-Петербурга.



Протяжённость трассы составила 5 км. Заезды разделили на восемь классов машин по типу привода. Так, два заезда гонщики откатались против часовой стрелки и два - по часовой.



По словам главного судьи соревнований Юлии Кельнер, именно зимние соревнования собирают больше всего любителей автоспорта.



Хабаровчане стали лидерами соревнований, собрав 20 медалей и 38 баллов.

Следующие гонки пройдут 29 января. В них пилоты будут соревноваться в ралли-спринте. Финал запланирован на 5 марта в Хабаровске.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости