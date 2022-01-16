У перешедшего в луганский футбольный клуб «Заря» Олега Данченко в ДТП погибла жена

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16 января 2022, 20:06 Источник: starhit.ru

супруги Данченко, фото: Паблик РПЛ Вконтакте

У перешедшего в луганский футбольный клуб «Заря» 27-летнего Олега Данченко в ДТП погибла жена Виктория.

Смертельная авария произошла в минувшую пятницу на трассе Киев - Одесса.

«Мерседес», за рулем которого находилась супруга футболиста, врезался на большой скорости в другую машину. По сведениям Чемпионата, после этого машина женщины ударила эвакуатор, от чего последний влетел в фуру. Затем автомобиль Данченко отбросило в отбойник. В результате аварии молодая женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Коллеги и поклонники Олега Данченко выражают слова соболезнования спортсмену и родственникам и близким его погибшей супруги: «Олег, держись! Сложно подобрать слова...», «Какой молодой и красивой была Виктория. Как жаль, что так получилось. Сил вам, Олег!». «Соболезнования семье погибшей. Погибла в ДТП. Вспоминается жена Малафеева, которая тоже ушла из жизни так же», — пишут пользователи сети.

По слухам, супруга футболиста Виктория Данченко часто нарушала правила дорожного движения и могла снимать сторис во время вождения. Авария произошла в день перехода экс-игрока российского «Рубина» Олега Данченко в луганскую «Зарю».

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