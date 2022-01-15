Аргументы Недели Спорт 13+

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду

, 20:43

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду
Никита Кацалапов и Виктория Синицина, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду.
Турнир проходит в Таллине перед зимними Олимпийскими играми.

Подопечные тренера Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца. За произвольный танец наша пара получила 130,07 балла. В итоге танцоры победили с результатом 217,96 балла.  Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин, третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Александр Жулин сказал, что это очень важная победа, потому что Виктория и Никита снялись с чемпионата России. По словам тренера, он заметил мелочи, которые надо подправлять, но в общем и целом доволен выступлением пары,- сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Экс-депутат Рады Килинкаров: от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР Украину удерживает только Россия

Экс-депутат Рады Килинкаров раскрыл, что удерживает Украину от развязывания полномасштабной войны против ДНР и ЛНР

От развязывания полномасштабной войны против республик Донбасса Украину удерживает только Российская Федерация. Соответствующую точку зрения озвучил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество