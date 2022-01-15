Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду
15 января 2022, 20:43
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду. Турнир проходит в Таллине перед зимними Олимпийскими играми.
Подопечные тренера Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца. За произвольный танец наша пара получила 130,07 балла. В итоге танцоры победили с результатом 217,96 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.
Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин, третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Александр Жулин сказал, что это очень важная победа, потому что Виктория и Никита снялись с чемпионата России. По словам тренера, он заметил мелочи, которые надо подправлять, но в общем и целом доволен выступлением пары,- сообщает «Спорт-Экспресс».
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