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15 января 2022, 20:43

Никита Кацалапов и Виктория Синицина, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду.

Турнир проходит в Таллине перед зимними Олимпийскими играми.

Подопечные тренера Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца. За произвольный танец наша пара получила 130,07 балла. В итоге танцоры победили с результатом 217,96 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.

Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин, третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Александр Жулин сказал, что это очень важная победа, потому что Виктория и Никита снялись с чемпионата России. По словам тренера, он заметил мелочи, которые надо подправлять, но в общем и целом доволен выступлением пары,- сообщает «Спорт-Экспресс».

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