«То, что я не пойму никогда»: Ирина Слуцкая отреагировала на новость о первом небинарном фигуристе на Олимпиаде

Аргументы Недели → Спорт 13+

15 января 2022, 14:52 Источник: instagram.com/i.slutskayaofficial

Тимоти ЛеДюк. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ирина Слуцкая прокомментировала новость о том, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, официально станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде. Своим мнением она поделилась в Инстаграме.



Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию:



- То, что я не пойму никогда... Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США.



Внимание! «На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется небинарный спортсмен. Американец Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, объявил о том, что является небинарной персоной и попросил использовать местоимения они/их при обращении к нему».



Во время моей спортивной карьеры такое и представить невозможно было! Были мужские и женские виды спорта, сами спортсмены строго разделялись по двум полам. Не было и художественных гимнастов в женских костюмах...



Боюсь представить, что будет в мире и в спорте, в частности, через 10-20 лет с такой пропагандой... А что вы думаете об этом? Поддерживаете такую тенденцию? Или в таком же ужасе, как и я?





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