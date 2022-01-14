Ватерполистки «Уралочки» начали тур Чемпионата России с побед

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14 января 2022, 11:25 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Южноуральский клуб представил на престижные соревнования две команды.

В Челябинской области стартовал заключительный тур предварительного этапа женского ватерпольного Чемпионата России. Игры проходят в Златоусте. Южный Урал представлен на соревнованиях двумя командами ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка».

Первый день принес обеим сборным Челябинской области победы. Дублирующий состав «Динамо-Уралочки» уверенно обыграл «Кинеф-2» из Киришей, исход встречи — 14:9. Среди южноуральских спортсменок отличились Александра Богданова и Виктория Гуськова. Обе девушки забросили в ворота соперников по 3 мяча.

Главная команда «Динамо-Уралочки» уверенно разгромила «Диану» из Санкт-Петербурга со счетом 27:10. В этом матче тренерский состав дал возможность проявить себя практически всем заявленным игрокам. Лучшим снайпером встречи признана Юлия Лаптева, на ее счету 6 голов.

Впереди южноуральских спортсменок ждет серьезное сражение с многолетним лидером женского водного поло — «Кинефом». Матч состоится уже сегодня, 14 января. Трансляция игры будет вестись на интернет-ресурсах клуба, а также в эфире телеканала ОТВ.

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