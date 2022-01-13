«Челбаскет» провел первые в 2022 году матчи

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

13 января 2022, 13:44 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Челябинцы сыграли с «Динамо» из Ставрополя.

Первая домашняя игра закончилась для «Челбаскета»победой: 97-65. Это заслуга челябинских спортсменов Никиты Перцева и Андрея Малышева. А вот во второй встрече ставропольцы практически сразу перехватили инициативу. Челябинцам лишь пару раз удавалось сравнять счет на табло, итог — 71:76 в пользу «Динамо».

Главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин, комментируя результат серии матчей домашнего тура, отметил уверенную зрелищную победу в первой игре и просчеты команды во второй.

«Сверхуверенность в положительном исходе без особых усилий вылилась в то, что плохо начали, дали сопернику почувствовать свою игру, забить пару важных эмоциональных мячей, что зарядило их до финального свистка. Не лучшая наша игра на подборе вкупе с плохой реализацией бросков вылились в итоговый результат. Будем делать выводы, настраиваться на матчи против гостей из Майкопа»», — сказал Евгений Сорокин.

С «Динамо-МГТУ» (Майкоп) «Челбаскет» встретится уже в эти выходные, 15 и 16 января. Игры пройдут в Челябинске. Билеты доступны по ссылке.

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