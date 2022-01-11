Олимпийский чемпион высказался об игре российских футболистов и их зарплатах

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11 января 2022, 15:08 Источник: Газета.ру

фото: Fei Maohua, globallookpress.com

Олимпийский чемпион, пятиборец Александр Лесун высказался об игре российских футболистов и их зарплатах. По мнению чемпиона Олимпийских игр-2016, наши футболисты не показывают тот уровень, который должны, учитывая их зарплаты.

"Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне...К стенке бы всех за такие деньги, которые они получают", - эмоционально сказал 33-летний Лесун в беседе с изданием "Газета.Ru".

Пятиборец признался, что русский футбол он не любит. Он полагает, что российская премьер-лига – это не игра. Лесун вспомнил, что "в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе".

Олимпийский чемпион иногда смотрит игры вроде «Спартак» - ЦСКА или ЦСКА – «Зенит» — какие-то дерби, но для него "это что-то непонятное".

Лесуна возмущает и отношение россиян к футболистам, про которых говорят ежедневно, заполняют ими все эфиры. "Окей, заполняйте, если бы они были героями. Или не платите им столько тогда. Иначе что-то не складывается", — высказался пятиборец и добавил, что спортивных героев у нас не чтят, вернеет чтят раз в четыре года на Олимпийских играх.

Лесун - четырехкратный чемпион мира (2011, 2012, 2014, 2016).

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