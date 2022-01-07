Итальянский гонщик Петруччи заявил, что в Саудовской Аравии верблюды ценятся дороже женщин
7 января 2022, 14:34
Гонщик «КТМ» Данило Петруччи попал в аварию на этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии, пытаясь избежать столкновения с верблюдом. Узнав о победе, по его словам, он плакал как ребенок.
«Мне так повезло, что я не получил травму. Мне хотелось убить этого верблюда, который оказался за поворотом. Я хотел убить его, но здесь верблюды ценятся выше женщин. Думаю, у меня возникли бы проблемы. К тому же он довольно большой, верблюд. Я представлял, что они меньше, но нет.
Авария получилась довольно серьезной, байк достаточно сильно прокатило. Я думал о верблюде и говорил себе: «Ладно, нужно добраться до финиша». А еще у меня возникли трудности со штанами – они порвались, и приходилось их подтягивать»,- рассказал известный мотогонщик.
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