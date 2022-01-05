Защитника «Манчестер Сити» Менди, обвиняемого в многократных изнасилованиях, перевели в тюрьму с более строгим режимом
5 января 2022, 15:49
Французского футболиста сенегальского происхождения Бенджамена Менди 1996 года рождения обвиняют в семи эпизодах изнасилования в отношении пяти женщин. Недавно его перевели в одну из самых мрачных британских тюрем.
До этого Менди находился в тюрьме Ливерпуля. На следующий день после того как стало известно о 7-ом эпизоде изнасилования, футболиста перевели в Манчестер, где режим намного строже. Это связано с тем, что начали расти опасения по поводу безопасности спортсмена.
Под стражей француз находится с августа. В освобождении под залог ему отказали. Менди отрицает свою вину. Футболисту может грозить пожизненное заключение.
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