Умер единственный в мире трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

В Сиднее в возрасте 76 лет скончался единственный в мире трехкратный чемпион по прыжкам в длину Виктор Санеев, сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
«На 77-м году от обширного инфаркта ушел из жизни легендарный советский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Виктор Данилович умер в Сиднее, где проживал с семьей после распада СССР. Легендарный спортсмен будет захоронен 5 января в Сиднее. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем поклонникам «королевы спорта», — сказано в сообщении. Виктор Санеев участвовал в четырех Олимпийских играх. Трижды выиграл золото: в 1968, 1972 и 1976 годах. На Олимпиаде в Москве в 1980 году он завоевал серебро.
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